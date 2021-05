Torino-Parma: visitantes podem ver confirmada descida

No fecho da jornada 34 da Serie A, Torino e Parma encontram-se esta segunda-feira numa partida na qual os visitantes podem ver confirmada a sua descida de divisão. Com 20 pontos, o Parma tem 11 pontos de atraso para a primeira equipa acima da zona de descida, pelo que um desaire neste duelo, aliado a uma vitória do Cagliari na véspera, poderá precipitar algo que há muito é vaticinado.



Sem vencer há seis jogos, sempre a sofrer golos e com quatro derrotas seguidas, o Parma vive uma péssima fase, numa sequência de seis duelos na qual conseguiu a particularidade de ter alcançado registos pouco vistos em Itália: golos de ambas as equipas e pelo menos 3 golos no marcador (no total foram marcado 29 golos, a uma média de 4,8 por jogo). Para piorar as contas, o Parma tem uma longa lista de ausentes: Wylan Cyprien, Roberto Inglese, Simone Iacoponi, Joshua Zirkzee, Juraj Kucka, Riccardo Gagliolo, Dennis Man e Yann Karamoh.



Em relação ao Torino - aqui sem os suspensos Rolando Mandragora e Simone Verdi -, tem sido uma equipa particularmente débil no plano defensivo - sofreu golos em oito dos últimos nove jogos, tendo sido sempre a primeira equipa a encaixar. Note-se, por outro lado, que nos últimos sete encontros o Torino chegou ao descanso a perder em cinco.



Quanto ao cofnronto direto, o Parma leva três jogos seguidos a sofrer diante deste Torino, ainda que curiosamente nesses três duelos tenha somado os três resultados possíveis: venceu por 3-2, empatou a um golo e, mais recentemente, perdeu por 3-0. Como será desta vez?

CÓD 150 Torino 1.52 Empate 4.02 Parma 4.86