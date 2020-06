Torino-Udinese: empatados em tudo

Empatados na tabela da Serie A com os mesmos 28 pontos, Torino e Udinese defrontam-se esta terça-feira numa partida que pode assumir contornos de decisiva para os destinos de ambas as formações na luta pela permanência no principal escalão do futebol transalpino.



Igualados na tabela, estes dois conjuntos estão também numa situação similar quanto aos jogos recentes, já que vão ambos em sete jogos seguidos sem ganhar, havendo a particularidade de a última vitória ter sido para as duas formações no mesmo dia (12 de janeiro). De lá para cá, em sete jogos, o Torino apenas conseguiu um empate - na primeira partida pós-retoma -, ao passo que a Udinese tem um registo bem menos negativo, já que tem quatro empates, todos eles nos últimos quatro duelos.



Para lá dessa sequência de jogos sem ganhar, o Torino vai em oito jogos consecutivos a sofrer, sendo que em cinco dos últimos sete foi mesmo a primeira formação a sofrer. Quanto à Udinese, para lá das tais partidas sem triunfar, há a destacar ainda a estatística que nos diz que os últimos sete encontros não tiveram mais do que 2 golos.



Quanto ao confronto direto, aí também há um registo de poucos golos, com dois ou menos golos em quatro dos últimos cinco jogos - tal como sucedeu na primeira volta, com vitória da Udinese por 1-0.