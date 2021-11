Torino-Udinese: fecho de jornada na Serie A

CÓD 179 Torino 2.05 Empate 3.15 Udinese 3.55

No encontro que marca o fecho da ronda na Serie A, Torino e Udinese encontram-se esta segunda-feira no Stadio Olimpico Grande Torino, num duelo que colocará frente a frente duas formações com os mesmos 14 pontos na tabela classificativa e que ocupam o 12.º e 14.º postos, respetivamente.Com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas, o Torino não poderá contar neste jogo com Dennis Praet, Ricardo Rodríguez, Cristian Ansaldi, Simone Verdi e Rolando Mandragora. A formação da casa vem de uma derrota em casa diante do Spezia, sendo que a atuar em casa esta temporada vem de dois triunfos caseiros.Quanto à Udinese, tem três vitórias, cinco empates e quatro derrotas, e chega este jogo vindo de um triunfo sobre o Sassuolo, por 3-2. Esse foi o único sucesso dos de Udine nos últimos nove duelos de campeonato, já que nos restantes somou quatro empates e quatro derrotas. Nesses nove jogos, refira-se, sofreu sempre golos. Individualmente, Jean-Victor Makengo é a única baixa.A fechar, de notar que o confronto direto nos mostra uma tendência para poucos golos - apenas um dos últimos sete jogos teve mais do que 3. Curiosamente um deles foi na época passada, na vitória da Udinese por 3-2 sobre o Torino.