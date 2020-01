Toronto Leafs-Buffalo Sabres: duelo entre equipas do meio da tabela

Toronto Maple Leafs e Buffalo Sabres defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h00), em jogo a contar para a 35.ª jornada do campeonato norte-americano de hóquei no gelo, num confronto entre duas equipas do meio da tabela classificativa.



Os Toronto Leafs são, atualmente, 10.ºs classificados na prova, com 36 pontos, tendo mais recentemente perdido dois dos últimos cinco jogos realizados - com o Colorado Avalanche e Calgary Flames. Já o Buffalo Sabres é 7.º colocado, com 39 pontos, tendo perdido dois dos últimos cinco jogos disputados - Vancouver Canucks e New York Islanders.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Toronto Maple Leafs, com três triunfos nos últimos cinco duelos, contra dois dos Buffalo Sabres.

CÓD 360 Toronto M Leafs 1.68 Empate 4.26 Buffalo Sabres 3.88