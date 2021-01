Toronto M Leafs-Mont. Canadiens: duelo de rivais para começar a época

Arranca a ação na nova temporada da NHL, com um duelo de canadianos entre os Toronto Maple Leafs e os Montreal Canadiens. Eternos rivais, os dois conjuntos canadianos são vistos como favoritos a fazer boa figura nesta época, pelo que quererão certamente dar o início às hostilidades da melhor forma.



Este será o 820.º encontro entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem dos de Montréal, com 401 vitórias, contra as 319 dos de Toronto. Ainda assim, a verdade é que o passado recente tem sido mais positivo para os Maple Leafs, como se viu no jogo realizado em julho, com vitória por 4-2.



Por ser a primeira partida da época, e por não jogarem desde agosto, a verdade é que tudo neste jogo pode ser uma incógnita, mas as estatísticas da época passada permitem traçar alguns dados que podem ser importantes.



Como por exemplo o facto de os Maple Leafs terem sido o terceiro melhor ataque, com 238 golos no total, sendo que mais de 20% deles foram da autoria de Auston Matthews. E se a atacar eram um perigo à solta, os de Toronto também não foram propriamente fortes a defender, já que foram mesmo a quinta pior defesa, com 221 golos encaixados. Irá a tendência manter-se?

CÓD 272 Toronto M Leafs 2.1 Empate 3.97 Mont. Canadiens 2.79