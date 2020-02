Toronto Maple Leafs-Anaheim Ducks: Tendência para manter ou para inverter?

Em situações distintas já numa fase final da temporada regular da NHL, Toronto Maple Leafs e Anaheim Ducks encontram-se na madrugada de sábado em solo canadiano, numa partida que colocará frente a frente o 10.º do Este ao 14.º do Oeste.



Com 63 pontos, os canadianos entram em campo numa melhor posição na tabela e a somente 1 ponto do terceiro colocado na Divisão Atlântico, ainda que venham de duas derrotas seguidas, ambas por 5-3, diante de NY Rangers e Florida Panthers. Do lado oposto, e pese embora ter menos 14 pontos e praticamente estarem arredados da luta pelo playoff, os de Anaheim entram em campo vindos de duas vitórias seguidas, ambas conseguidas fora de casa.



De notar que este será o primeiro encontro da temporada entre estas duas formações, sendo que o histórico recente não é lá muito favorável aos de Anaheim, que vão já em quatro derrotas seguidas ante os Maple Leafs. Tendência para manter ou para inverter?

CÓD 486 Toronto M Leafs 1.65 Empate 4.38 Anaheim Ducks 3.94