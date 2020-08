Toronto Maple Leafs-Columbus Blue Jackets: segue o play-off na NHL

Toronto Maple Leafs e Columbus Blue Jackets defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os 16 avos-de-final do play-off da NHL (campeonato norte-americano de hóquei no gelo).

Os Columbus Blue Jackets que chegam em vantagem para esta partida, depois do triunfo (0-2) obtido no primeiro confronto entre as duas formações nesta fase da eliminatória, vantagem essa que alonga-se ao confronto direto recente. Até ao momento, os Columbus Blue Jackets venceram três dos últimos cinco duelos, enquanto que os Toronto Maple Leafs triunfaram nas restantes duas ocasiões.

Relativamente ao registo obtido nos últimos cinco jogos disputados por cada uma destas formações, destaque para o facto dos Toronto Maple Leafs terem registado apenas dois triunfos (Tampa Bay Lightning e Montreal Canadiens), enquanto que os Columbus Blue Jackets venceram por três ocasiões (Vancouver Canucks, Boston Bruins e Toronto Maple Leafs).