Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens: visitados ligeiramente melhor no confronto direto

Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (00h30, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o primeiro duelo entre as duas equipas para os oitavos-de-final do playoff do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que os Toronto Maple Leafs registaram duas vitórias (ambos diante dos Montreal Canadiens) e três derrotas (Montreal Canadiens, Ottawa Senators e Winnipeg Jets), ao passo que os Montreal Canadiens somaram cinco desaires consecutivos (Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs e Edmonton Oilers - os dois últimos por duas vezes cada).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Toronto Maple Leafs, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Montreal Canadiens a levarem a melhor nos dois restantes embates.