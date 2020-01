Toronto Maple Leafs-NJ Devils: duelo do Este na NHL

Duelo de equipas da Conferência Este, com os Toronto Maple Leafs a receberem na madrugada de quarta-feira a visita dos New Jersey Devils, num encontro que colocará frente a frente os sétimos e os 14.ºs, respetivamente.



Com 54 pontos, os canadianos procuram retificar a fase recente, com três derrotas consecutivas, ao passo que os de Nova Jérsia, com 41 pontos, estão curiosamente numa fase inversa, pois venceram os seus últimos dois duelos, um deles disputado fora de casa.



De notar que esta será a segunda vez esta temporada que Maple Leafs e Devils se encontram, havendo por agora vantagem dos de Toronto, que venceram por 5-4 num dos últimos jogos de 2019.