Toronto Maple Leafs-Pittsburgh Penguins: reencontro três dias depois

Três dias depois de se terem encontrado no Canadá, Toronto Maple Leafs e Pittsburgh Penguins encontram-se agora em Pittsburgh, num duelo entre o 5.º e o 13.º da Conferência Este da NHL, respetivamente.



Com 19 pontos, os Toronto Maple Leafs têm 8 vitórias e 8 derrotas, contando com Mitchell Marner como elemento em destaque, mercê dos 18 pontos, com 3 golos e 15 assistências. O luso-desencendente John Tavares também é destaque, no caso nos golos, com 8.



Quanto aos Pittsburgh Penguins, com 15 pontos, conseguidos em seis vitórias e nove derrotas, têm em Evgeni Malkin a sua primeira figura, com 16 pontos, ao passo que Jake Guentzel é o melhor marcador, com 8 golos, e Sidney Crosby o melhor assistente, com 10.



No primeiro jogo da temporada, jogado há três dias no Canadá, os Penguins venceram por 4-2.

Por Record