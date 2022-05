Toronto Maple Leafs-Tampa Bay Lightning: jogo 5 dos 'oitavos' dos playoffs da NHL

Toronto Maple Leafs e Tampa Bay Lightning defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir das 00:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os oitavos de final dos playoffs do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente empatadas (2-2) na eliminatória.

Até ao momento, o fator casa não tem sido determinante, uma vez que as duas equipas já ganharam tanto fora de portas como no seu reduto. No primeiro duelo, os Toronto Maple Leafs venceram por 5-0, tendo apenas voltado a somar o triunfo no jogo 3 da eliminatória, com o resultado final a fixar-se num 5-2. Já os Tampa Bay Lightning venceram os jogos 1 e 3, com triunfos por 5-3 e 7-3.