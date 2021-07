Toronto-Nashville: equipas em bom momento

Duelo de equipas da Conferência Este da Major League Soccer, com o Toronto FC a receber na madrugada de segunda-feira a visita de Nashville SC, num encontro que colocará frente a frente o 11.º e o 2.º colocados da referida conferência.



Com 26 pontos, Nashville é uma das equipas em melhor momento, com sete jogos seguidos sem perder, num registo no qual venceu quatro e empatou três. Nessa série, a equipa visitante, que tem em Hany Mukhtar uma das suas figuras, marcou 15 golos e sofreu 5. Note-se que nesta partida os visitantes não contarão com os lesionados Aníbal Godoy, Jack Maher, Daniel Lovitz e Walker Zimmerman, isto para lá de Alistair Johnston, que está na Gold Cup.



Quanto a Toronto, apesar de estar mal na tabela, leva quatro jogos seguidos sem perder, com duas vitórias e dois empates. Um registo positivo que serviu para colocar um ponto final numa série incrivelmente negativa, com seis derrotas seguidas, a última das quais com um 7-1 perante DC United. Um resultado que mostra outro dado a ter em conta: Toronto sofreu sempre golos nos úiltimos 11 duelos. Nota para o facto de em Toronto as baixas serem três: Ayo Akinola, Jonathan Osorio e Richie Laryea.



Por fim, de referente que até ao momento há dois jogos entre estas duas equipas na história, com Nashville a ter vitórias em ambos: 1-0 e 3-2, o último dos quais há mês e meio. Como será agora?

CÓD 251 Toronto FC 2.21 Empate 3.15 Nashville SC 2.7