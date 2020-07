Toronto Raptors-LA Lakers: californianos tentam travar malapata

Com muito para jogar de forma a meter o calendário em dia antes da disputa do playoff, Toronto Raptors e LA Lakers defrontam-se na madrugada de domingo em mais uma partida da retoma da NBA, num duelo a disputar no complexo da Disney em Orlando entre dois candidatos sérios a fazer boa figura na hora da verdade.



Sem jogar de forma oficial desde março, os Raptors entram em campo depois de três jogos de preparação nos quais somaram dois triunfos e uma derrota, ao passo que os Lakers chegarão a este duelo já com uma partida oficial nas pernas, já que esta madrugada defrontaram e bateram os os LA Clippers. Será, por isso, interessante perceber de que forma o cansaço acumulado se poderá fazer sentir, ainda que por outro lado haja um fator motivacional importante associado, já que um triunfo sobre o rival normalmente dá um 'boost' extra. Curiosamente, tal como os Raptors, também os Lakers ganharam dois jogos e perderam um na preparação.



No que a confronto direto diz respeito, refira-se que os Raptors levam já onze partidas consecutivas sempre a vencer perante os Lakers, tendo em seis das últimas oito ganho o primeiro tempo. No que a pontuação média diz respeito, os Raptors têm 108 de média na última dezena de jogos, contra os 101 dos californianos. Quer isto dizer que é bastante provável que este encontro supere as duas centenas de pontos. A título de exemplo, o mais recente encontro, disputado em novembro, acabou com 217 pontos no marcador, graças a uma vitória de Toronto por 113-104. Como será agora?