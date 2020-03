Torpedo Zhodino-FC Belshina Bobruisk: arranca a jornada na Bielorrússia

Até ver ainda imunes aos efetios do coronavírus, os bielorrussos arrancam esta sexta-feira a disputa da segunda jornada do seu campeonato, com o Torpedo Zhodino a receber pelas 15 horas a visita do FC Belshina Bobruisk.



Vindo de uma vitória na primeira partida - 1-0 diante do favorito Shakhtyor -, o Torpedo procura o segundo triunfo neste campeonato, ao passo que os forasteiros terão a chance de alcançar o primeiro sucesso do ano, já que na primeira ronda foram batidos por 3-1 pelo FC Minsk.



De notar que estas duas equipas não se encontram numa partida oficial desde 2016, ano no qual o Torpedo venceu um dos dois encontros disputados - o outro acabou empatado. Curiosamente, esses dois jogos tiveram quatro golos.

CÓD 103 Torpedo Zhodino 1.52 Empate 3.4 FC Belshina Bobruisk 4.49