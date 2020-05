Torpedo Zhodino-FC Gorodeya: visitados procuram saltar para o topo

Aparentemente ainda imune aos efeitos do coronavírus, o campeonato bielorrusso segue a sua disputa este fim de semana, com a nona jornada a arrancar esta sexta-feira com um embate entre o Torpedo Zhodino e o FC Gorodeya, os atuais 3.ºs e 11.ºs, respetivamente.



Mais bem colocado na tabela, com 15 pontos, o Torpedo chega a este jogo numa série bastante positiva, com cinco encontros seguidos sem perder, nos quais alcançou duas vitórias e três empates. Nesse período, refira-se, apenas um jogo teve três golos ou mais, sendo que nos últimos dez foi mesmo o único a ter esse registo.



Quanto ao conjunto visitante, chega a esta partida com 11 pontos e numa sequência de três jogos consecutivos sem vencer, com dois empates e uma derrota. Por outro lado, no que a golos diz respeito, de notar que os últimos oito encontros do Gorodeya tiveram menos de três golos.



No que a confronto direto diz respeito, em jogos oficiais há um empate total na última meia dúzia de encontros, com duas vitórias para cada lado e dois empates. Como será desta vez?





CÓD 106 Torpedo Zhodino 1.7 Empate 3.08 FC Gorodeya 5.01