Torpedo Zhodino-Rukh Brest: formações com arranques algo semelhantes na prova

O Torpedo Zhodino recebe, este domingo, o Rukh Brest em jogo a contar para a 6.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações com arranques algo semelhantes esta temporada.



À entrada para esta ronda, o Torpedo Zhodino posiciona-se no 3.º lugar, com 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que o Rukh Brest é 9.º colocado, com 7 pontos, após somar dois triunfos, um empate e duas derrotas até ao momento no campeonato.

CÓD 120 Torpedo Zhodino 1.81 Empate 2.77 Ruh Brest 3.79