Torpedo Zhodino-Smolevichy: anfitriões com larga vantagem no frente a frente

Arranca esta sexta-feira mais uma jornada do campeonato bielorrusso de futebol, com Torpedo Zhodino a receber no seu estádio o Smolevichy, em jogo a contar para a 11.ª ronda da prova.

À entrada para esta jornada, o Torpedo Zhodino posiciona-se no 3.º lugar, com 18 pontos, fruto de cinco vitórias, três empates e duas derrotas, enquanto que o Smolevichy é penúltimo classificado, com apenas quatro pontos, após somar quatro empates e cinco derrotas até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Torpedo Zhodino registou duas vitórias (Minsk e Gorodeya), dois empates (Rukh Brest e Slavia Mozyr) e uma derrota (Neman), ao passo que o Smolevichy somou dois empates (Belshina e Rukh Brest) e três derrotas (Dínamo Minsk, Energetik-BGU e BATE Borisov).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Torpedo Zhodino diante do seu próximo adversário, após ter conquistado quatro vitórias nos quatro duelos que já defrontou diante do Smolevichy.