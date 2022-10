Torreense-B SAD: duelo da zona inferior da tabela

Colocados na zona inferior da tabela da Liga SABSEG, Torreense e B SAD encontram-se esta terça-feira, numa partida da 9.ª jornada que colocará frente a frente o 14.º e o 17.º colocados, com 7 e 5 pontos, respetivamente.



Em melhor posição, o Torreense venceu o jogo mais recente que disputou - 1-0 diante do Estrela -, ao passo que o B SAD vem de uma derrota no campeonato (2-3 diante do Farense), mas entretanto conseguiu uma vitória na Taça de Portugal, frente ao Olhanense por 2-0.



Olhando ao registo de época, nota para o facto do Torreense tem apenas 4 golos marcados e 13 sofridos, ao passo que o B SAD marcou 16 golos e sofreu 20. A turma azul é mesmo o segundo melhor ataque, apesar de estar em penúltimo, e também... a pior defesa.

