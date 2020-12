Tottenham-Arsenal: liderança dos spurs em jogo no dérbi

Dérbi de Londres para animar a tarde de domingo, com o Tottenham a receber a visita do Arsenal, numa partida na qual se enfrentarão o primeiro e o 14.º colocados. Separados por várias posições, spurs e gunners têm entre si 8 pontos de distância na tabela, algo que dá desde logo vantagem aos de José Mourinho, que parecem estar a viver uma temporada bem mais tranquila do que os seus rivais.



Os spurs, líderes com 21 pontos, chegam a este jogo numa sequência de sete jogos seguidos sem perder, ainda que a meio da semana, para a Liga Europa, tenham deixado más indicações, ao empatar diante do LASK. Ainda assim, há a ressalva a fazer de que neste jogo José Mourinho colocou alguns jogadores menos utilizados. Por outro lado, nesses sete encontros o Tottenham foi a primeira equipa a marcar em cinco deles.



Quanto ao Arsenal, vem de uma goleada diante do Rapid Viena, por 4-1, que permitiu carimbar o acesso à ronda seguinte da Liga Europa e que serviu também para esquecer o desaire sofrido na semana passada para a Premier League - 1-2 diante do Wolverhampton. Dois jogos nos quais se confirmou uma estatística que aqui pode também ser algo a ter em conta, com 3 golos no marcador, algo que se viu em cinco dos mais recentes seis dos gunners.



Passando ao confronto direto, aí a ter em conta que também em quatro dos últimos cinco duelos diretos se registaram golos de ambas as equipas. Nesse sentido, o Arsenal é a equipa que leva mais partidas a sofrer (seis), sendo que o Tottenham leva igualmente quatro jogos seguidos sem perder diante deste mesmo Arsenal.



Tudo isto num dérbi no qual a maior dúvida passa por Harry Kane. O avançado inglês falhou o jogo a meio da semana, tal como Erik Lamela, Toby Alderweireld, Sergio Reguilón e Carlos Vinicius. Já nos gunners, Gabriel Martinelli e Nicolas Pépé são baixas certas e Thomas Partey e David Luiz são dúvidas.

CÓD 167 Tottenham 1.94 Empate 3.38 Arsenal 3.64