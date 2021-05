Tottenham-Aston Villa: spurs procuram manter tradição

Praticamente sem chances de chegar ao quarto posto, que valeria acesso à Liga dos Campeões, o Tottenham recebe esta quarta-feira a visita do Aston Villa, numa partida da penúltima jornada da Premier League na qual terá pela frente o 11.º colocado, que depois de um arranque bastante proveitoso tem estado em queda. Entra em Londres já fora do top-10 e com menos 19 pontos do que os spurs.



Neste jogo estarão em confronto duas equipas que ultimamente têm tido golos nas suas partidas, já que os londrinos tiveram pelo menos 3 em seis dos últimos oito encontros que disputaram, ao passo que os villians viram 3 golos nos seus jogos em sete dos últimos oito - o mesmo número de partidas nas quais ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, aí a história é clara: o Tottenham venceu os últimos seis jogos. O mais recente, em março, ainda com José Mourinho ao leme, por 2-0. Como será desta vez?

