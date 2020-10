Tottenham-Brighton: spurs querem esquecer derrota europeia

Vindo de uma inesperada derrota a meio da semana diante do Antuérpia, o Tottenham volta este domingo às lides domésticas, defrontando em Londres o Brighton, uma equipa que entra nesta sétima jornada com 5 pontos no 16.º posto, menos 6 do que os spurs, que são quintos.



Vindos da tal derrota, que travou uma sequência de onze jogos seguidos sem perder, os spurs tentarão neste duelo regressar ao rumo ganhador, isto numa partida na qual será praticamente certo que José Mourinho volte a colocar os pesos-pesados em campo, como Son, Kane ou Lucas Moura. Tudo para conseguir a quarta vitória da temporada na Premier League, que poderá até significar, em caso de combinações de resultados favoráveis, uma subida à liderança da prova.



Ainda assim, apesar de o Brighton estar na zona inferior da tabela, a verdade é que a equipa visitante perdeu apenas um dos últimos dez jogos fora de casa, algo que poderá deixar os spurs algo alerta. Ainda assim, certo é que o registo global não é lá muito favorável, visto o Brighton estar já em cinco jogos seguidos sem vencer e sempre a sofrer golos.



Por fim, olhar ao confronto direto, que mostra uma vantagem do Tottenham, com quatro vitórias nos últimos seis jogos. Ainda assim, note-se que na temporada passada o Brighton vendeu cara a derrota em Londres e conseguiu mesmo vencer no reduto que disputou em casa.

CÓD 167 Tottenham 1.64 Empate 4.11 Brighton 5.02