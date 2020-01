Tottenham-Chelsea: reencontro especial para Mourinho

A viver um período inicial bastante positivo enquanto técnico do Tottenham, José Mourinho terá este domingo um encontro carregado de simbolismo, já que terá pela frente o Chelsea, a equipa que lhe abriu as portas da Premier League e onde foi técnico já em dois períodos. Agora do outro lado da barricada, num rival londrino, o técnico português procura a quinta vitória em seis jogos pelos spurs no campeonato, isto num duelo no qual, caso vença, ascenderá ao quarto posto, precisamente ao ultrapassar os blues.



Privado de Hugo Lloris, Michel Vorm, Erik Lamela, Ben Davies e Tanguy Ndombele, José Mourinho deverá apostar nos onzes apresentados nos últimos dois duelos, numa espécie de fórmula ganhadora que espera continuar a fazer render. Quanto ao Chelsea, não contará com Ruben Loftus-Cheek.



No plano estatístico, de referir que os últimos oito jogos do Chelsea fora de casa contaram com dois ou mais golos, algo que sucedeu também nos derradeiros cinco encontros da formação spur.



De notar, por fim, que o Chelsea não vence em casa do Tottenham desde 2017/18, época na qual triunfou em Wembley por 2-1. Por outro lado, há a referir o facto de Mourinho não ter um registo positivo diante dos blues, já que venceu apenas quatro dos nove encontros que disputou enquanto adversário diante dos blues.

CÓD 129 Tottenham 2.21 Empate 3.32 Chelsea 2.61