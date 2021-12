Tottenham-Crystal Palace: Boxing Day com dérbi londrino

CÓD 114 Tottenham 1.66 Empate 3.56 Crystal Palace 4.35

Dia de dérbi londrino no Boxing Day da Premier League, com um embate entre o Tottenham e o Crystal Palace, duas equipas que entram nesta partida com 26 e 20 pontos, no 7.º e 11.º postos, respetivamente.Com 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, o Tottenham está numa série positiva de cinco encontros seguidos sem perder no campeonato, numa sequência na qual entra o empate a dois golos dainte do Liverpool na partida mais recente. A meio da semana, para a Taça da Liga, os spurs ganharam ao West Ham por 2-1, num jogo no qual o marcador final contou com 3 golos, tal como em cinco dos últimos seis jogos, e em que o Tottenham foi a primeira equipa a marcar, tal como em quatro dos últimos cinco embates.Quanto ao Palace, tem 20 pontos fruto de 4 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, sendo que nos últimos seis jogos sofreu sempre golos. Nessa meia dúzia de partidas apenas venceu uma, tendo perdido três e empatado duas.Em termos de ausências, estas duas equipas estão, até ver, bastante tranquilas, já que o Tottenham tem apenas Cristian Romero e Ryan Sessegnon como baixas, ao passo que Nathan Ferguson é a única ausência nos visitantes.Do ponto de vista do confronto direto o destaque vai para o jogo mais recente, disputado em setembro, com vitória do Palace em casa por 3-0. Nesse jogo confirmou-se a tendência para o Tottenham sofrer golo (foi o quarto jogo seguido em que isso sucedeu) e ficou travada uma série de cinco encontros nos quais os spurs, apesar de sofrer, tinham sido a primeira equipa a marcar.