Tottenham-Crystal Palace: equipa de Mourinho procura manter bom momento

A viver uma fase relativamente positiva, com três vitórias consecutivas e sem golos sofridos, o Tottenham defronta este domingo em casa o Crystal Palace, num duelo da 28.ª jornada da Premier League no qual está praticamente obrigado a triunfar para se manter na luta pelos lugares de Liga dos Campeões e até de Liga Europa.



Em oitavo, com 42 pontos, o conjunto de José Mourinho estará praticamente na máxima força, num jogo qual procurará a tal quarta vitória consecutiva, que permitiria desde logo uma subida na tabela, ultrapassando o Liverpool e apanhando o West Ham no sexto posto.



Quanto ao Palace, é 13.º com 34 pontos, chega a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder, sendo que em apenas um deles venceu. Para mais, a equipa de Roy Hodgson tem várias baixas a reportar, com Mamadou Sakho, James McCarthy, James Tomkins, James McArthur, Wayne Hennessey e Nathan Ferguson entregues à enfermaria.



Não bastasse a longa lista de ausentes, o Crystal Palace terá como missão defrontar um adversário perante o qual leva quatro jogos seguidos sem ganhar, ainda que nos dois mais recentes tenha pelo menos conseguido o empate. Irá a tendência manter-se ou será invertida?

CÓD 139 Tottenham 1.46 Empate 4.12 Crystal Palace 6.31