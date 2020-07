Tottenham-Everton: Mourinho pressionado a ganhar

A viver uma das piores fases da sua carreira, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, e vindo de um desaire diante do Sheffield United, o Tottenham procura esta segunda-feira retomar o rumo ganhador na Premier League, numa partida da 33.ª jornada na qual terá pela frente um Everton que surge numa fase bem distinta, com quatro vitórias três empates e apeanas duas derrotas nesse mesmo período.



Vindo de duas vitórias seguidas, a última delas diante do Leicester, os toffees entram em campo moralizados também pelo facto de habitualmente entrarem nos jogos a vencer - foi assim em cinco dos últimos sete -, algo que normalmente dá um 'boost' extra para levar de vencido o oponente.



Ainda assim, de notar que o confronto direto até é favorável aos spurs, que as contas globais vão em 14 partidas seguidas sem perder diante do Everton, sendo que nas oito mais recentes marcou sempre. Por outro lado, em cinco dos últimos seis duelos foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



A finalizar, nota ainda para outras estatísticas relativas aos golos: houve pelo menos três golos em cinco dos últimos seis duelos; ambas as equipas marcaram em seis dos oito jogos mais recentes. Irá este último dado repetir-se, tal como na primeira volta com um empate a um em Goodison Park?

CÓD 148 Tottenham 2.06 Empate 3.33 Everton 3.33