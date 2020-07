Tottenham-Leicester City: jogo importante para Mourinho e para... Bruno Fernandes

O Tottenham, equipa orientada pelo treinador português José Mourinho, recebe este domingo o Leicester City, do lateral-direito luso Ricardo Pereira, em jogo a contar para a 37.ª jornada da Liga inglesa, num encontro que poderá ser fundamental tanto para o 'Special One' como para o Manchester United de Bruno Fernandes.

À entrada para esta ronda, os spurs posicionam-se no 7.º lugar da tabela classificativa, com 55 pontos, fruto de 15 vitórias, dez empates e onze derrotas até ao momento no campeonato inglês, enquanto que os foxes encontram-se na 4.ª posição, com 62 pontos, após somarem 18 triunfos, oito empates e dez derrotas.



Um resultado positivo da formação orientada pelo técnico natural de Setúbal possibilita, assim, o Manchester United poder subir, caso vença o seu jogo diante do West Ham, até ao 3.º lugar da Premier League, esperando, naturalmente, o que o Chelsea poderá fazer frente ao já campeão Liverpool.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Tottenham registou três vitórias (Everton, Arsenal e Newcastle), um empate (Bournemouth) e uma derrota (Sheffield United), ao passo que o Leicester City somou dois triunfos (Crystal Palace e Sheffield United), um empate (Arsenal) e duas derrotas (Everton e Bournemouth).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da formação de Londres, que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas equipas, tendo o Leicester triunfado nos restantes encontros.