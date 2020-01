Tottenham-Liverpool: Mourinho tenta travar uma dupla crise

A viver uma dupla crise - de lesionados e também de resultados -, o Tottenham procura este sábado conseguir aquilo que até ao momento ninguém logrou na presente temporada da Premier League, quando pelas 17h30 receber a visita do destacado líder Liverpool.



Ainda sem derrotas - venceu 19 dos 20 jogos que disputou -, o Liverpool chega a este encontro da 22.ª jornada da Premier League embalado pelo bom momento vivido, em claro sentido inverso relativamente aos spurs, que depois de um arranque positivo sob o comando de Mourinho já vão em três partidas seguidas sem vencer.



A piorar toda essa situação, os spurs chegam a este duelo com as ausências de Ben Davies, Harry Kane, Moussa Sissoko,Tanguy Ndombele, Harry Winks, Danny Rose e Hugo Lloris. Os reds até têm o mesmo número de lesionados, mas a sua influência é claramente menor, já que as baixas são de Naby Keita, Nathaniel Clyne, Fabinho e James Milner.



De notar que no encontro já disputado esta temporada entre estas duas equipas o Liverpool levou a melhor por 2-1, isto numa partida na qual até foram os spurs a entrar a vencer.

CÓD 117 Tottenham 4.29 Empate 3.95 Liverpool 1.66