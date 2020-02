Tottenham-Man. City: citizens favoritos no frente a frente

O Tottenham, de José Mourinho, recebe este domingo o Manchester City, de Pep Guardiola, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Premier League, num encontro que será uma verdadeira prova de fogo para a equipa orientada pelo treinador português.



Nos últimos cinco jogos realizados, os spurs registaram duas vitórias (Middlesbrough e Norwich), dois empates (Watford e Southampton) e uma derrota (Liverpool), ao passo que os citizens somaram três triunfos (Aston Villa, Sheffield United e Fulham), um empate (Crystal Palace) e uma derrota (Manchester United).



À entrada para esta jornada, a equipa orientada por José Mourinho encontra-se na 6.ª posição da tabela classificativa, com 34 pontos, fruto de nove vitórias, sete empates e oito derrotas na prova, enquanto que o Manchester City é 2.º classificado, com 51, fruto de 16 triunfos, três empates e cinco derrotas.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Manchester City contra apenas um do Tottenham, tendo ambos empatado no último encontro disputado, a contar para a 2.ª jornada da Premier League, por 2-2.

CÓD 132 Tottenham 5.15 Empate 4.25 Manchester City 1.52