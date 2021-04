Tottenham-Man. United: teste de fogo para Mourinho

Bastante contestado nas últimas semanas, José Mourinho tem este domingo um duro teste na 31.ª jornada da Premier League, quando pelas 16h30 receber a visita do Manchester United, numa partida que colocará frente a frente o quinto, com 49 pontos, e o segundo, com 60.



Em melhor posição, a equipa de Bruno Fernandes e companhia vem de uma moralizadora vitória fora de casa diante do Granada, tentando neste encontro prolongar o seu estado de graça fora de casa no campeonato, onde já leva 22 encontros conseguidos sem perder. Em seis dos últimos oito, refira-se, nem sequer sofreu golos.



Quanto ao Tottenham, vem de um empate desapontante diante do Newcastle, numa partida onde teve tudo para vencer, mas a verdade é que a atuar em casa leva três triunfos consecutivos, sempre a marcar pelo menos dois golos. Por outro lado, em sete dos últimos nove duelos os spurs foram a primeira equipa a faturar.



No que ao confronto direto diz respeito, quatro dos últimos cinco jogos tiveram golos de ambas as equipas, sendo que cinco dos mais recentes sete tiveram pelo menos 3 golos no total. No mais recente, em Old Trafford, os spurs venceram por incríveis 6-1, um resultado que os red devils quererão certamente vingar.

CÓD 124 Tottenham 2.73 Empate 3.26 Manchester Utd. 2.42