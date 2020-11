Tottenham-Manchester City: teste de fogo para Mourinho

A viver um arranque de temporada relativamente promissor, que coloca os spurs no segundo posto, a apenas um ponto do líder Leicester, o Tottenham inicia este sábado aquele que será um final de ano de cortar a respiração, com um embate em Londres diante do Manchester City, uma equipa que tem assinado um arranque de época algo acidentado, que apenas a coloca no décimo posto, com 12 pontos, menos 5 do que os spurs.



Vindo de 3 vitórias seguidas, o Tottenham tem efetivamente assinado resultados de realce, mas também exibições positivas que até são também transmitidas pelas estatísticas, já que em apenas um dos últimos sete encontros não foi a primeira equipa a marcar.



Ainda assim, a verdade é que Mourinho tem algumas dores de cabeça, a começar pelas ausências certas de Giovani Lo Celso, Steven Bergwijn e Matt Doherty, havendo ainda dúvidas quanto a Erik Lamela, Japhet Tanganga e Tanguy Ndombele.



Quanto ao City, apesar do tal arranque acidentado, a verdade é que não perde há nove partidas, com seis vitórias e três empates pelo caminho. Por outro lado, tal como o Tottenham, tem três baixas certas e três dúvidas. Fernandinho, Sergio Agüero e Oleksandr Zinchenko são cartas já fora do baralho; Benjamin Mendy, Raheem Sterling e Nathan Aké são dúvidas. Tudo isto numa equipa que muito provavelmente apresentará de início pelo menos dois dos três portugueses que tem no seu elenco.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que nos últimos sete encontros mostra um domínio claro do City, com cinco vitórias e apenas uma derrota, ainda que curiosamente esse desaire tenha sido no jogo mais recente: 2-0 em fevereiro. Irá repetir-se?

