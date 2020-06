Tottenham-Manchester United: Mourinho com regresso complicado

Mais de três meses depois de terem entrado em campo pela última vez, Tottenham e Manchester United dão esta sexta-feira início às suas retomas na Premier League, numa partida da 30.ª jornada do campeonato britânico que colocará frente a frente o oitavo e o quinto colocados, respetivamente.



Em melhor posição, a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot chega a esta partida com 45 pontos, ainda com chances matemáticas de chegar ao quarto lugar e até ao pódio, ao passo que o Tottenham, por seu turno, tem 41 pontos e tentará, em teoria, garantir neste duelo um resultado importante na luta pela Liga Europa.



Sem grandes pontos de referência recentes, de olhar apenas para o que as duas equipas vinham fazendo antes da paragem. O Tottenham não vencia há seis jogos e sofreu golos nos últimos oito, sendo que em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a sofrer.



Um cenário totalmente inverso ao dos red devils, que venceram os últimos três sem sofrer, não perderam nos últimos 13 e ainda foram a primeira equipa a marcar e a formação a chegar ao descanso na frente em cinco dos mais recentes seis duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, aí também há motivos para os visitantes sorrirem: venceram os últimos dois jogos, incluíndo o da primeira volta, com triunfo por 2-1 em Old Trafford.



A finalizar, de referir apenas que os spurs terão neste duelo um regresso importante dem Harry Kane, em contraponto com Dele Alli, que aqui cumprirá o seu castigo devido a uma publicação nas redes sociais. Falando em retornos do lado do United, de notar que Rashford e Pogba devem ser opções, sendo possível que Bruno Fernandes atue pela primeira vez com o francês a seu lado no meio campo.

CÓD 154 Tottenham 2.82 Empate 3.26 Manchester Utd. 2.35