Tottenham-Manchester Utd.: pressão nos bancos

Colados na tabela da Premier League, no sexto e sétimo postos, respetivamente, Tottenham e Manchester Utd encontram-se este sábado em Londres, num encontro da 10.ª jornada da Premier League no qual ambos os técnicos entrarão algo pressionados para mostrar serviço.



Em teoria quem estará mais pressionado será Solksjaer, que chega a este jogo vindo da humilhação sofrida aos pés do Liverpool na ronda anterior. Como consequência dessa goleada os red devils não contarão com o suspenso Paul Pogba e ainda têm em dúvida Raphaël Varane, Amad Diallo e Anthony Martial. Olhando a estatística, refira-se, que o Man. United sofre golos há dez jogos, sendo que em seis dos últimos oito foi mesmo a primeira equipa a sofrer. Em quatro dos últimos cinco houve golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total.



Quanto ao Tottenham, também perdeu no último fim de semana (0-1 diante do West Ham), mas a meio da semana venceu para a Taça da Liga, ao bater o Burnley por 1-0. Os spurs têm apenas Ryan Sessegnon como baixa e apresentam Bryan Gil em dúvida.



Quanto ao confronto direto, note-se que nos últimos cinco jogos houve golos de ambas as equipas e pelo menos 3 em quatro deles. O balanço dessa mão cheia de partidas é de uma vitória do Tottenham, um empate e três triunfos dos red devils, o mais recente dos quais em abril, por 3-1. Como será desta?

