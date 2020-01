Tottenham-Middlesbrough: Mourinho procura regresso às vitórias

Numa das seis partidas de repetição da terceira ronda da Taça de Inglaterra, Tottenham e Middlesbrough encontram-se esta terça-feira em White Hart Lane num embate no qual os spurs procuram colocar um ponto final na maior série de resultados negativos sob o comando de José Mourinho - são já quatro partidas sem vencer.



Pela frente estará um Boro que é apenas 16.º no Championship, mas que até vem de um final e início de ano bem interessante, com quatro vitórias e dois empates nas últimas partidas disputadas.



No que a jogadores diz respeito, de referir que a situação continua complicada para os londrinos, que não poderão contar com Harry Kane, Hugo Lloris, Ben Davies, Moussa Sissoko e Tanguy Ndombele.



A fechar, de notar que a estatística não é muito simpática para o Middlesbrough, uma equipa que foi eliminada em oito das nove eliminatórias de FA Cup que disputou diante de equipas da Premier League. Tendência para manter?