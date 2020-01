Tottenham-Norwich: Mourinho e Gedson recebem o último classificado

Tottenham e Norwich defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Premier League, num encontro que coloca frente a frente duas formações com muitas dificuldades em vencer jogos recentemente.



Nos últimos cinco jogos, a equipa orientada por José Mourinho registou duas derrotas (Southampton e Liverpool), dois empates (Norwich e Watford) e uma vitória (Brighton), o mesmo registo que o Norwich: uma vitória (Bournemouth), dois empates (Tottenham e Crystal Palace) e duas derrotas (Aston Villa e Manchester United).



Relativamente à classificação das duas equipas, de notar que o Tottenham, onde joga o médio português Gedson, entra para esta jornada na 8.ª posição, com 31 pontos, enquanto que o Norwich é último classificado, com 17.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Tottenham, contra apenas um do Norwich. Será que a tradição vai manter-se?

CÓD 156 Tottenham 1.41 Empate 4.57 Norwich 6.38