Tottenham-Norwich: Mourinho pressionado para voltar a vencer

Vindo de três derrotas consecutivas, o Tottenham de José Mourinho entra esta quarta-feira em campo diante do Norwich com absoluta necessidade de triunfar, isto numa partida na qual estará em jogo o acesso aos quartos-de-final da Taça de Inglaterra, uma prova que poderá acabar por se revelar um palco de salvação para uns spurs a realizar uma temporada para esquecer.



Com um longo rol de lesionados, onde entram Hugo Lloris, Ryan Sessegnon, Harry Kane, Moussa Sissoko, Juan Foyth e Son Heung-Min, os spurs terão pela frente o último colocado da Premier League, uma equipa que curiosamente surpreendeu na última partida que disputou, ao derrotar o Leicester por 1-0.



Ainda assim, os motivos para sorrir acabam aí para os hornets, já que no confronto direto vão já em quatro partidas sem vencer (perderam três), sendo que fora de portas venceram apenas três dos 17 encontros disputados esta temporada - dois deles para a Taça de Inglaterra.



Por outro lado, há a referir que o Tottenham marcou pelo menos dois golos nos tais quarto últimos encontros ante este Norwich, algo que muito provavelmente se deverá repetir nesta partida.

CÓD 110 Tottenham 1.59 Empate 4.04 Norwich 4.77