Tottenham-P. Ferreira: castores à procura de nova surpresa

Depois de ter surpreendido na Capital do Móvel, o Paços de Ferreira visita esta quinta-feira o reduto do Tottenham, numa segunda mão do playoff da Conference League na qual tentará concretizar o seu sonho de derrubar um tubarão do futebol inglês.



Afinal de contas, os londrinos têm duas vitórias em dois jogos disputados na Premier League, numa sequência na qual bateram o super Manchester City. A questão aqui é que os spurs apresentaram-se em Portugal com uma equipa secundária, algo que terá certamente tido o seu peso. Ainda assim, é provável que Nuno possa até poupar novamente, ao contrário do Paços, que depois de ter deixado alguns titulares de fora diante do Estoril (derrota por 3-1), deve agora apostar nos melhores para tentar a surpresa novamente.



Olhando ao registo estatístico, nota para o registo de golos do Tottenham, já que contando os duelos de pré-temporada os spurs foram a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogo. Já em quatro dos últimos cinco registaram-se menos do que 3 golos.

CÓD 238 Tottenham 1.16 Empate 4.7 P. Ferreira 9.8