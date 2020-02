Tottenham-RB Leipzig: Mourinho de regresso à Champions

A viver uma fase bastante positiva a nível de resultados no plano interno, com sete jogos seguidos sem perder, o Tottenham de José Mourinho regressa esta quarta-feira à Liga dos Campeões, numa primeira mão dos oitavos-de-final na qual terá pela frente um RB Leipzig que curiosamente está a viver uma fase bem distinta.



Com apenas duas vitórias nos seis jogos que disputou este ano (duas derrotas e dois empates nos outros duelos), o conjunto alemão até entra em campo vindo de um triunfo, mas a verdade é que as indicações recentes são tudo menos animadoras para os alemães, que como se sabe se apuraram para esta ronda da Champions depois de terem sido primeiros no Grupo G, o mesmo do que Benfica.



Numa temporada marcada por lesões, José Mourinho poderá neste duelo ter a boa notícia das integrações dos argentinos Juan Foyth e Erik Lamela, algo que deixaria o boletim clínico 'apenas' limitado a Harry Kane e Moussa Sissoko. Do lado oposto o cenário é bem distinto, com cinco ausentes: Willi Orban, Ibrahima Konaté, Tyler Adams e Kevin Kampl por lesão; Dayot Upamecano por suspensão.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que em duelos da Liga dos Campeões houve pelo menos três golos nos últimos seis jogos do Tottenham, algo que também se verificou em oito dos últimos 10 dos alemães. Em metade desses oito duelos, nos quatro mais recentes, o Leipzig marcou sempre pelo menos dois golos.