Tottenham-Southampton: Mourinho em duelo da Taça de Inglaterra

Moralizado pela vitória no fim de semana diante do Manchester City, o Tottenham recebe esta quarta-feira a visita do Southampton, num encontro de repetição da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra que colocará frente a frente duas equipas da Premier League que há uma semana e meia empataram a um golo.



Sem derrotas nos últimos cinco encontros, contando com três triunfos nos três jogos disputados em casa, o Tottenham deverá neste encontro apresentar algumas alterações na sua equipa inicial, a começar desde logo pela saída de Steven Bergwijn, herói diante dos citizens que não poderá atuar por ter chegado depois da disputa do primeiro encontro contra estes saints. Na ausência de Bergwijn, é bem provável que Gedson assuma a titularidade, naquela que será nova oportunidade para se destacar.



Para lá de Bergwijn, Mourinho não poderá contar com Harry Kane, Ben Davies e Moussa Sissoko, lesionados de longa data no clube, numa lista na qual se poderá juntar Dele Alli, médio que saiu com queixas do jogo de domingo. Quanto ao Southampton, agora sem Cédric Soares, não poderá contar com Stuart Armstrong e tem Yan Valery em dúvida.



No que a estatísticas diz respeito, de referir que os últimos cinco encontros entre estas duas equipas disputados em Londres contaram com mais de dois golos ('over 2.5'), sendo que em quatro deles os spurs foram responsáveis por marcar pelo menos dois desses golos.

CÓD 144 Tottenham 1.68 Empate 3.68 Southampton 4.51