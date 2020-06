Tottenham-West Ham: Mourinho obrigado a triunfar

Vindo de um empate diante do Manchester United na jornada de retoma, o Tottenham defronta esta terça-feira o rival e vizinho West Ham, num dérbi de Londres no qual estarão frente a frente o 8.º e o 17.º, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 42 pontos, o Tottenham chega a este jogo numa sequência negativa de sete jogos seguidos sem ganhar e de nove sempre a sofrer, ao passo que os hammers, por seu turno, sofrem golos há onze partidas e foram a primeira equipa a encaixar em quatro dos últimos cinco duelos.



Por outro lado, olhando para a partida da retoma, o West Ham caiu perante o Wolverhampton, numa partida na qual a armada portuguesa foi mais forte, com uma vitória com dois golos na segunda metade.



No que ao confronto direto diz respeito, o Tottenham ganhou três dos últimos quatro duelos, sendo que nos últimos quatro sofreu golos em três. Por outro lado, falando em golos, os spurs foram ainda assim a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete, sendo que também em cinco dos mais recentes sete duelos chegou ao descanso na frente. Por fim, de notar que também em cinco dos últimos sete jogos ambas as equipas marcaram - tal como na primeira volta, com triunfo dos spurs por 3-2.