Toulouse-HBC Nantes: equipa da casa defende invencibilidade como anfitriã

Em jogo da 11.ª jornada do campeonato francês de andebol, Toulouse e HBC Nantes encontram-se este sábado num duelo que colocará frente a frente o oitavo e o primeiro colocados, respetivamente.



Com 18 pontos, o HBC Nantes está no topo da tabela em igualdade pontual com Paris SG e Montpellier, ao passo que o Toulouse surge na oitava posição com 11 pontos, os mesmos qu o Dunkerque, que é sétimo.



A atuar fora de casa neste jogo, o HBC Nantes leva cinco encontros seguidos a ganhar, sendo que em termos estatísticos a formação do Nantes é a quinta melhor a atuar como visitante. Já o Toulouse é o segundo melhor conjunto a atuar em casa, apenas com vitórias (5) até ao momento.



Em termos de confronto direto, o HBC Nantes leva quatro vitórias seguidas, uma delas neste ano civil, com o triunfo por 32-18 em junho.

Por Record

