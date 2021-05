Toulouse-Montpellier HB: hora de jogar as últimas cartadas

Encontro da penúltima jornada do campeonato francês de andebol, com o segundo colocado Montpellier HB a visitar o reduto do Toulouse, numa partida na qual tanto os visitantes como os da casa darão as últimas cartadas em busca dos respetivos objetivos.



Os visitantes, com 38 pontos, ainda sonham com o primeiro lugar e é isso que ainda tentarão, mas de certa forma chegam a este jogo tranquilos e sem pressão, já que na pior das hipóteses será segundo e, por isso, assegurará a presença na Champions.



Quanto ao Toulouse, tem desvantagem de 4 pontos para o Aix, a última equipa em zona de qualificação europeia, pelo que ainda pode sonhar com a obtenção dessa posição. Note-se que o Toulouse vai em cinco vitórias seguidas, ao passo que o Montpellier leva sete encontros seguidos sem perder (cinco vitórias e dois empates).



Por fim, nas contas do confronto direto há a destacar o facto de o Montpellier ter seis triunfos consecutivos, um deles esta época, por 34-31.