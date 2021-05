Toulouse-Nantes: luta pela última vaga na Ligue 1

Fechada a temporada na Ligue 1 e Ligue 2, Toulouse e Nantes iniciam esta quinta-feira a discussão do derradeiro lugar no principal escalão do futebol francês, defrontando-se num playoff a duas mãos que colocará frente a frente o antepenúltimo da primeira divisão e o terceiro da segunda.



Terceiro no segundo escalão, o Toulouse acabou a época com 70 pontos e no fim de semana teve de derrotar o Grenoble para chegar ae sta partida. Quanto ao Nantes, acabou com 40 pontos e ficou a 1 da zona de salvação, algo que acabou por comprometer ao perder na última jornada diante do Montpellier, por 2-1.



Olhando a estatísticas recentes, o Toulouse vem de cinco jogos seguidos sem perder, sendo sempre a primeira equipa a marcar. Por outro lado, o Toulouse foi a equipa que chegou ao descanso na frente em quatro dos últimos cinco encontros, sendo que em cinco dos últimos seis o marcador apresentou sempre pelo menos 3 golos.



Quanto ao Nantes, vem da tal derrota diante do Montpellier, que colocou ponto final numa sequência de quatro triunfos consecutivos. Por outro lado, nos seis jogos mais recentes o marcador apresentou sempre pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, estas duas equipas voltam a enfrentar-se pela primeira desde 2019/20, numa época na qual apenas jogaram uma vez entre si, na altura com vitória do Nantes por 2-1. Como será desta vez?

CÓD 104 Toulouse 2.65 Empate 2.87 Nantes 2.44