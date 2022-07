Toulouse Olymp.-Leeds Rhinos: à procura da terceira vitória seguida

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 19.ª jornada da Super League, Toulouse Olymp. e Leeds Rhinos encontram-se na tarde deste sábado no Stade Ernest-Wallon, num jogo que colocará em confronto o 12.º (e último) e o 7.º colocados, respetivamente.



Com 8 pontos, fruto de quatro vitórias e 14 derrotas, o Leeds Rhinos está a viver a sua melhor fase, com dois triunfos consecutivos, diante de Hull e Castleford. Já o Toulouse Olympique, com 15 pontos, tem 7 triunfos, 1 empate e 10 derrotas, tendo também vencido os últimos dois jogos que disputou, diante de Hull Kingston e Wakefield.



Em termos de confronto direto, os Leeds Rhinos venceram os dois jogos disputados entre as duas equipas, o mais recente em abril, por 25-14.

Por Record