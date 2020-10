Toulouse-Usam Nîmes: segue a ação no campeonato francês de andebol

Com o andebol europeu a voltar a pouco e pouco à normalidade, Toulouse e Usam Nîmes encontram-se esta sexta-feira na segunda jornada do campeonato francês, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas que no arranque conseguiram vencer.



Os da casa, já com três partidas nas pernas (duas para a EHF e uma para o campeonato), começaram a sua campanha a vencer em casa do Chambéry por 28-24, ao passo que os visitantes, na única partida disputada, ganharam por 31-23 na receção ao Limoges.



No que a confronto direto diz respeito, de notar que o Toulouse não perdeu nenhum dos últimos três duelos diante do Usam Nîmes: ganhou o mais recente (40-37) e empatou os outros dois.