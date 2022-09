TPS Turku-HK Olimpija: primeiro embate de sempre entre as duas equipas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TPS Turku e HK Olimpija defrontam-se na tarde de sexta-feira, a partir das 17 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam atualmente um bom momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o TPS Turku registou duas vitórias (ambas diante do Lukko), um empate (SaiPa) e duas derrotas (Assat e IFK Helsinki), enquanto que o HK Olimpija somou três triunfos (MAC Ujbuda, Ravensburg e Fehervar AV19) e dois desaires (Augsburger Panther e Klagenfurt).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.