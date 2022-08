Trabzonspor-Copenhaga: dinamarqueses na frente da eliminatória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Trabzonspor e Copenhaga defrontam-se na noite de quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão da final do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, uma eliminatória em que os dinamarqueses estão ligeiramente em vantagem graças ao 2-1 conseguido na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Trabzonspor registou três vitórias (Sivasspor, Istanbulspor AS e Hatayspor) e duas derrotas (Copenhaga e Antalyaspor), enquanto que o Copenhaga somou, igualmente, três triunfos (Brondby, Trabzonspor e Lyngby) e dois desaires (Viborg e Randers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser apenas o segundo duelo de sempre entre as duas formações.