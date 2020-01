Traktor Chelyabinsk-Avangard Omsk: duelo de extremo na KHL

Duelo de extremos numa das derradeiras partidas do ano civil na Conferência Este da KHL, com o último colocado Traktor Chelyabinsk a receber na tarde de segunda-feira a visita do segundo colocado Avangard Omsk.



Com 35 pontos e vindo de uma derrota, o conjunto de Chelyabinsk procura voltar a celebrar como havia feito nas três partidas anteriores à desta sexta-feira, ao passo que os forasteiros, com 56 pontos, vindos de uma goleada ante o Neftekhimik Nizhnekamsk, procuram um triunfo que lhes permita fechar o ano com chave de ouro.



De notar que este será o segundo duelo entre estas duas equipas, com o Traktor, de forma surpreendente, a ter do seu lado a vantagem neste particular.

CÓD 305 Traktor Chely. 4.31 Empate 3.95 Avangard Omsk 1.6