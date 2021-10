Traktor Chelyabinsk-Jokerit Helsinki: visitantes numa série imbatível

Colocadas nas posições cimeiras das respetivas conferências, Traktor Chelyabinsk e Jokerit Helsinki encontram-se esta segunda-feira em mais uma partida da KHL, que neste caso promete emoção e algum do melhor hóquei no gelo que o campeonato russo tem para oferecer.



Com 20 pontos, o Traktor Chelyabinsk chega a este jogo em terceiro no Este, surgindo numa série de dez jogos na qual venceu sete jogos e perdeu três.



Quanto ao Jokerit Helsinki, é segundo no Oeste, com 22 pontos e vem numa sequência incrível de onze triunfos consecutivos. Na prática o Jokerit Helsinki sofreu duas derrotas a abrir e depois... só soube ganhar. Irá ampliar essa sequência?



Por fim, de notar que um desses triunfos foi já esta época, com vitória por 5-4 há cerca de um mês, em solo finlandês, num jogo no qual o terceiro período teve quatro golos e onde apenas ficou resolvida a questão no prolongamento.

CÓD 583 Traktor Chely. 2.33 Empate 3.9 Jokerit Hels. 2.36