Trapani-Pisa: duelo entre duas formações irregulares

Trapani e Pisa defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada do segundo escalão de futebol italiano, num encontro entre duas formações com prestações algo irregulares na prova.



O Trapani posiciona-se, atualmente, na 19.ª posição da tabela classificativa, com 13 pontos (três vitórias, quatro empates e oito derrotas), ao passo que o Pisa é 13.º, com 20 pontos (cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para um triunfo para cada uma das equipas nos últimos dois duelos realizados.

