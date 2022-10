Trelleborgs FF-Örebro: separados por 5 pontos na tabela da 2.ª Divisão sueca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 441 Trelleborgs FF 2 Empate 3,15 Örebro 2,85

Em jogo da 27.ª jornada da segunda divisão sueca, Trelleborgs e Örebro encontram-se esta segunda-feira, num duelo que colocará frente a frente o sexto e o nono colocados, respetivamente.Com 39 pontos, a equipa da casa está mais bem colocada, mercê das 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Até ao momento o Trelleborgs marcou 42 golos e sofreu 44. Aliás, golos é algo que costuma haver com fartura nos seus jogos, já que apenas um dos últimos não teve 3 ou mais e golos e ambas as equipas. O Trelleborgs leva mesmo cinco partidas a sofrer.Quanto ao Örebro, tem 34 pontos, fruto de 10 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Em termos de golos tem até ao momento 29 marcados e 33 sofridos. Nos cinco jogos mais recentes, apenas dois tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, esta época estas duas equipas já se encontraram, tendo havido um empate a dois em casa do Örebro. Como será desta vez?